L’Avis rinnova il sodalizio con lo sport: dall’associazione, nuove tute per la Podistica Vasto

"Si vede ormai la luce in fondo al tunnel della pandemia, e riprende vigore la voglia di tornare a fare sport senza più troppe limitazioni".

È questo il messaggio che ha voluto lanciare la sezione vastese dell'Avis, da sempre in prima linea nell'appoggiare l'attività sportiva attraverso l'organizzazione di eventi, come il 2°Trofeo Avis Vasto - Memorial Angelo Menna in programma domenica 13 giugno, o sponsorizzando realtà sportive del territorio. Tra queste la Podistica Vasto, sodalizio storico della città sulla breccia da quasi 40 anni, i cui atleti, nella prossima stagione, indosserano le divise donate dall'Avis vastese.

Nei giorni scorsi infatti, nella sede dell'Avis di via Euclide, si è tenuta una piccola cerimonia di consegna delle nuove tute per gli atleti dell'associazione sportiva. Il presidente Avis, Antonio Pietroniro, ha consegnato al presidente della Podistica Vasto, Daniele Altieri, le nuove tute per gli atleti che così "porteranno il nome della città in giro per l'Italia e all'estero".

Alla fine dell'incontro, c'è stato anche il tempo per una foto di gruppo di fronte al murales che ritrae Michele Spadaccini, storico presidente dell'Avis scomparso lo scorso anno ed a cui è intitolata l'associazione.