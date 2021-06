Honda Italia e Metamer unite verso un’energia sempre più green

“I nuovi paradigmi aziendali impongono l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità con il modello di business e con la strategia delle nostre aziende", spiega Nicola Fabrizio, amministratore delegato di Metamer, "per questo motivo da marzo, forniamo al mercato domestico solo energia 100% verde certificata e prodotta da fonti rinnovabili, senza aggravio di costi per i clienti, in coerenza con il nostro percorso di sostenibilità rendicontabile e integrato con il modello di business. Tale politica ci darà la possibilità di risparmiare ogni anno oltre 11.000 tonnellate di anidride carbonica emessa nell’ambiente senza costi aggiuntivi per nuovi e vecchi clienti”. E continua: “L’accordo di welfare raggiunto con Honda Italia permetterà ai lavoratori non solo di sottoscrivere offerte gas e luce a prezzi competitivi, ma soprattutto ad abbattere consapevolmente circa 790 Kg di co2 ogni anno per ciascuna famiglia. L’impegno di Metamer, che da sempre si contraddistingue per il suo legame con il territorio, andrà sempre più nella direzione della sostenibilità e nella direzione della riduzione delle disuguaglianze rendicontandone volontariamente i risultati sulla base di misurazioni oggettive”.

Tutela dell’ambiente e benessere dei lavoratori sono anche i principi su cui punta Vinciguerra, managing director Honda Italia: “Oggi stiamo disegnando il nostro futuro con la volontà di intercettare le opportunità in modo dinamico, proprio partendo dalle basi solide della nostra storia. L’obiettivo a cui vogliamo tendere genera motivazione: creare ‘Valore Sostenibile’ per i clienti, per la nostra comunità e per noi Associati”, poi conclude: “In questo modo Honda Italia assume un ruolo di azienda virtuosa, riconoscendo la centralità dei suoi dipendenti e delle loro esigenze e ponendosi come punto di riferimento per l’occupazione nell’intero territorio regionale”.