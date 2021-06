Andrea "Lucky" Lucchetta a Vasto: ai Giochi del mare il pallavolista della "Generazione di fenomeni"

Ai Giochi del mare fa capolino un ex pallavolista tra i più amati dagli appassionati di sport e dal pubblico televisivo: è Andrea Lucchetta.

Uno degli assi della grande Nazionale di Julio Velasco degli anni Novanta non ha fatto mancare la sua presenza alle gare di beach volley che si stanno svolgendo sulla spiaggia di Vasto Marina [LEGGI].

La foto che pubblichiamo sono di Vito Fiorillo, presidente del Comitato territoriale Abruzzo Sud-Est della Federazione italiana pallavolo, e di Marino Artese.

Da ieri è a Vasto il centrale di quella che fu definita la generazione di fenomeni della pallavolo italiana e internazionale, una squadra in grado di conquistare in un decennio tre Mondiali, quattro Europei e otto Word league.

Noto al grande pubblico per la simpatia e per il look inconfondibile, Lucchetta si è fatto apprezzare anche per le sue qualità di telecronista sulle reti Rai.