Parte la stagione della Vastese Beach Soccer, Soria: "Vogliamo fare il salto di qualità"

Tra poco più di un mese ci sarà l'esordio stagionale della Vastese Beach Soccer che, dopo un anno di stop imposto dalla pandemia, è pronta a tornare in campo. I biancorossi del presidente Nicola Ciappa hanno già ripreso gli allenamenti agli ordini del nuovo allenatore Giuseppe Soria. Dopo tanti anni in campo con squadre di tutta Italia e con la maglia azzurra della Nazionale, Soria sarà sulla panchina della squadra della sua città per guidare un gruppo che non vede l'ora di poter riprendere da dove aveva lasciato.

"L'obiettivo è fin troppo facile da individuare - dice il tecnico vastese mentre guida il gruppo in un allenamento nel campo allestito nel villaggio dei Giochi del Mare -. La Vastese ha chiuso l'ultima stagione, due anni fa, al secondo posto. Per migliorarsi bisogna arrivare primi" e così accedere alla finale per il titolo e, nel 2022, essere promossi in Poule Scudetto.

La Vastese Beach Soccer prenderà parte alla Poule Promozione con Cagliari, Città di Milano, Genova, Naxos, Noname Nettuno, Romagna, Seatram Chiavari. Il primo appuntamento sarà dall'8 al 9 luglio a Cirò Marina. La squadra che vincerà il girone potrà accedere alle finali per l'assegnazione del tricolore. Oggi la Vastese disputerà un match amichevole-promozionale con le ragazze dell'Asd Florida, che milita in A2 di calcio a 5. Poi di nuovo testa alla preparazione in vista dell'esordio.

"Sono qui per provare a far fare un salto di qualità a questo gruppo" che, anche quest'anno, scenderà in campo nel ricordo sempre vivo di Andrea Marinelli. "Stiamo lavorando bene, cercando anche di ampliare l'organico", aggiunge Soria lanciando l'invito anche ai giovani calciatori della zona a cimentarsi con questa disciplina.