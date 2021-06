Istituto Madonna dell’Asilo, un campo dedicato a suor Maria Laura che oggi diventa beata

Oggi suor Maria Laura Mainetti, religiosa delle Figlie della Croce, sarà proclamata beata da Papa Francesco. Il 6 giugno 2000 fu barbaramente uccisa a Chiavenna da tre giovani per un rito satanico. Suor Maria Laura, dal 1960 al 1962, fu educatrice all'Istituto Figlie della Croce di Vasto, poi il suo percorso di vita la portò a dedicarsi ai giovani in altre realtà italiane dove fu inviata dalla sua congregazione.

Il racconto dell'uccisione di suor Maria Laura su Vatican News [LEGGI].

Ieri, in occasione di un momento importante come la sua beatificazione, che la renderà per sempre un esempio di fede e di vita, Vasto ha voluto renderle omaggio. L'Istituto Madonna dell'Asilo ha scelto di dedicarle il rinnovato campo da calcetto, all'interno del parco che circonda la struttura. Anche oggi che le Figlie della Croce non sono più presenti in città il loro carisma è sempre presente nelle attività della scuola che continua ad andare avanti nel solco di una lunga tradizione educativa cristiana a cui suor Maria Laura Mainetti, nei primi anni del suo percorso religioso, ha contribuito.

La mattinata si è aperta con la messa celebrata da Don Gianfranco Travaglini che ha spiegato ai piccoli alunni della scuola il valore del sacrificio e dell'esempio di suor Mainetti. Poi taglio del nastro del nuovo campo, alla presenza del direttore della scuola, Massimiliano Melchiorre, del sindaco di Vasto Francesco Menna e del vicesindaco Giuseppe Forte. "Siamo contenti di questa giornata - ha commentato Melchiorre - in cui lasciamo un segno del passaggio di una figura importante come suor Maria Laura a Vasto".

Sul campo suor Maria Laura si svolgono già da qualche giorno le attività di un nuovo progetto della M&M, scuola di allenamento indivuale calcistico di Marco Mileno e Maurizio Mastromatteo. "Abbiamo da qualche settimana avviato le attività di questo percorso nuovo per la città - spiega Mileno -. Sono allenamenti individuali per bambini e ragazzi, aperti a tutti, anche a chi frequenta già una scuola calcio. Ringraziamo Massimiliano Melchiorre, con cui è nata questa bella collaborazione che speriamo possa essere un servizio apprezzato per i giovani sportivi della nostra città. Il nostor obiettivo è collaborare con tutti".