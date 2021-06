"Un cane per amico": i bambini realizzano dei segnalibri per sostenere Amici di Zampa

"Un cane per amico". Nasce da una bella esperienza l'iniziativa di Paolo e dei suoi compagni di classe della 1ª A della scuola primaria Martella, per dare una mano all'associazione Amici di Zampa che gestisce il canile comunale di Vasto. Tutto è nato dai bambini. Paolo, dopo l'arrivo in casa di una nuova amica a quattrozampe, ha deciso che avrebbe voluto fare qualcosa per quei cani che non hanno la fortuna di avere qualcuno che li accolga e si prenda cura di loro.

L'idea è stata quella di realizzare qualcosa con le proprie mani che potesse essere originale, interessante e, soprattutto, potesse convincere gli adulti a donare qualche euro per comprare del cibo da donare all'associazione vastese. Dopo aver pensato a diverse soluzioni la scelta è ricaduta su dei segnalibri decorati.

E non lo ha fatto da solo. Tutti i suoi compagni di classe, guidati dalla maestra, si sono lanciati in questa avventura. Tutti i bambini, felici nel poter realizzare qualcosa di bello e utile, si sono dati da fare e, in una sola mattinatta hanno decorato decine di segnalibri. Alessia, Christian, Lorenzo, Paolo, Federico, Lorenzo, Elena, Davide, Giulia, Sveva, Paolo, Marco, Ludovica, Carlotta, Giacomo, Alessia, Greta, Lorenzo, Michela, Maricla, Luca e Sveva sono i piccoli artisti che hanno decorato i segnalibri che ora sono a disposizione di chi vuole prenderne uno lasciando un'offerta che sarà donata ad Amici di Zampa.

Già da un paio di giorni, nel laboratorio Creta Rossa in piazza del Tomolo, ci sono i segnalibri dell'iniziativa "Un cane per amico" con un salvadanaio che inizia a riempirsi e sarà poi consegnato alle volontarie di Amici di Zampa. E, con le donazioni che arrivano, ci sono anche i sorrisi e i complimenti per questi bambini che, per chiudere il primo anno scolastico, ha voluto dedicarsi ad una piccola ma significativa azione di altruismo e generosità.