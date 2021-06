Nuoto, ai Campionati regionali ottimi risultati per il team dello Sport Village San Salvo

Ottimi risultati per i giovanissimi atleti della squadra agonistica dello Sport Village San Salvo, nella 5ª prova di qualificazione del Campionato regionale Abruzzo della categoria Esordienti A e B tenutasi a San Salvo domenica 30 maggio.

Nelle selezioni, tanti i successi riportati dai ragazzi del team di Gianluca Cerri, allenatore della squadra agonistica del team sansalvese con la collaborazione di Roberto Flamia, che non si è fermato durante il lungo lockdown. "Sono davvero fiero di questi ragazzi – commenta - che nonostante il periodo che stanno attraversando, hanno mostrato tutta la loro passione per questo sport impegnandosi quotidianamente e mettendoci tutto il loro coraggio".

Nella competizione del 30 maggio, primo posto nei 200 metri delfino per Alessandro D'Adamo, che sale anche sul secondo gradino del podio nei 100 metri dorso. Luca Roberti arriva secondo nei 100 metri rana, e si piazza al terzo posto nei 100 metri dorso. Per Michela Farina primo posto nei 200 metri dorso, stesso piazzamento per Tania Bozzelli nei 100 metri rana, che ottiene anche il secondo posto nei 200 metri misti. Alessandro Fabrizio medaglia d'oro nei 50 metri delfino, e secondo posto nei 200 metri misti. Nelle staffette 4x50 stile femminile esordienti terzo posto per la squadra formata da Marisa Battista, Matilda Fabrizio, Annamaria Costantino, Michela Farina. Secondo posto per la squadra di staffetta 4x50 stile maschile esordienti A con gli atleti Luca Roberti, Davide Marra, Stefano Di Ludovico e Alessandro D'Adamo che si classifica al terzo posto in Abruzzo.

Questo il team al completo della squadra dei giovanissimi dell’agonistica dello Sport Village San Salvo: Sara Costantino, Alessandro D'Adamo, Davide Marra, Luca Roberti, Ester Antenucci, Matilda Fabrizio, Francesca Di Bartolomeo, TeeJay Scarano, Marisa Battista, Clelia Giannetti ,Angelo Monaco, Tania Bozzelli, Gabriele Falasca, Michela Antenucci, Luca Cilli, Alessandro Fabrizio, Luca Francescone, Manuele Casolino, Davide Laudadio, Luca Francescone, Andrea Vasile, Michela Farina, Stefano Di Ludovico