La loggia Amblingh ora non è più a rischio frana: la balconata panoramica torna transitabile

La passeggiata non è più interrotta. Torna completamente transitabile la loggia Amblingh di Vasto. Consolidato il tratto di costone che rischiava di cedere.

Lì si era allungata, nei mesi scorsi, la crepa che ormai da anni attraversava longitudinalmente una parte dello spiazzo che si trova vicino alla cappella della Madonna della Catena.

Per evitare lo scivolamento del terreno, l'impresa ha usato una gru dotata di un braccio da diverse decine di metri per inserire una serie di micropali alcuni metri al di sotto della superficie.

Finanziati con 800mila euro, gli interventi necessari a garantire la stabilità della balconata panoramica sono conclusi. Li ha eseguiti l'impresa Porcinari srl di Montorio al Vomano, che ha vinto la gara d'appalto indetta dall'assessorato ai Lavori pubblici, retto da Giuseppe Forte.

Per ora, la pavimentazione di quell'area resterà in cemento, in modo da consentire ai locali della zona di lavorare senza avere un cantiere nelle vicinanze. Poi gli operai ripristineranno il pavimento a mattoncini.