Concorso fotografico "Il lavoro che racconta", come partecipare

Il lavoro è ciò che nobilita l’uomo e lo esalta. Il lavoro è parte integrante della nostra vita, dei sogni, dei ricordi: è una storia dentro la storia di ciascuno di noi. Una storia che rac- conta chi siamo, chi eravamo, chi vogliamo diventare. Invade le nostre quotidianità, le influenza e si fa influenzare; le narra e si fa narrare. In ogni storia che il lavoro racconta vivono personaggi e le loro azioni: il barbiere del quartiere dietro la sua vecchia poltrona, l’uomo di fretta con la valigetta in mano, lo scrittore in cerca di ispirazione in un bar.