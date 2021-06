All’ex Curia vescovile torna "Libri al Chiostro" contenitore culturale della Proloco Città del Vasto

Il Chiostro dell'ex Curia vescovile di Vasto è pronto ad accogliere il pubblico per una stagione estiva ricca di eventi. Da venerdì 2 luglio torna, per la seconda edizione, Libri al Chiostro, "contenitore culturale" ideato e diretto dalla Pro Loco "Città del Vasto" Aps e dalla "Libreria" di via Cavour, in collaborazione con l'Aps Collegio Istonio.

"In questa (e speriamo ultima…) strana estate del 2021 – si legge in un comunicato dell'associazione - abbiamo chiamato a raccolta autori, studiosi e teatranti a Vasto per presentare e raccontare libri, ricerche e documenti. Nel Chiostro dell'ex Curia Vescovile tra luglio e agosto saranno nostri ospiti Franco Arminio, Angelo Mellone, Marilù Oliva, Garous Abdolmalekian, poeta e saggista iraniano, Dante Marianacci, Gianni Oliva, Berenice Rossi, Maria Loide Ruscitto, Pino Coscetta, Paolo Calvano, Stefano Angelucci Marino, Rossella Gesini e i ragazzi del Teatro Studio Vasto.

Il 9 luglio - sottolineano - ci sarà la premiazione del concorso letterario "In…Chiostro" organizzato dalla Pro Loco "Città del Vasto" e riservato agli studenti delle scuole superiori di Vasto. È doveroso da parte nostra ringraziare, per la collaborazione, la disponibilità e la sensibilità sino ad ora dimostrati, don Nicola Fioriti e la Curia Vescovile, per aver messo a nostra disposizione anche quest'anno, una struttura così importante e suggestiva come il Chiostro dell'ex Curia vescovile. L'ingresso agli appuntamenti in calendario è libero".