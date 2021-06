È uscito Mestifus, romanzo del vastese Matteo Mennea

È uscito Mestifus, romanzo scritto dal vastese Matteo Mennea. "È una storia romantica, ma allo stesso tempo avvincente", si legge nella presentazione.

Il libro è disponibile presso la "Cartolibreria Universal" di Vasto, e in formato e-book direttamente dalla casa editrice Booksprint Edizioni. A partire dal luglio, sarà disponibile sui maggiori store online.

Il libro. Oliver è un ragazzo di circa tredici anni che vive con i nonni. Quando all’improvviso si presentano a casa sua la poliziotta di quartiere e un’assistente sociale, istintivamente, invece di andare con loro, decide di scappare. Raggiunta la maggiore età, Oliver crea una Fondazione denominata “MESTiFUS”. Nel frattempo fa la conoscenza di tre persone che inizieranno a condividere con lui le funzioni e le idee della Fondazione. Un giorno riceve sul suo telefonino un messaggio che lo porta senza esitazione alcuna a mettersi immediatamente in viaggio per recarsi a New York. Quando tutto sembra essersi risolto per il meglio, Oliver viene messo al corrente che la Multinazionale Newmeta risulta a sua volta affiliata a un’organizzazione criminale mondiale, denominata 3.TRIS. Dopo avere avvertito gli amici del pericolo che incombe su di loro, decide di chiedere aiuto a colui che nel frattempo... è divenuto Jei JOKER. Cosicché tutti faranno la conoscenza di colui che dice: “C’è un nuovo Joker al mondo”