Studenti di Biologia Marina dell’università di Bologna a Vasto per un laboratorio sperimentale

Anche quest'anno gli studenti del corso di Laurea Magistrale in Biologia Marina dell’Università di Bologna saranno per alcuni giorni a Vasto per le attività didattiche in mare nell’ambito del Laboratorio Sperimentale in Mare, materia d'esame prevista dal loro corso.

Le peculiarità della costa vastese, che presenta diverse tipologie di habitat da indagare, ben si presta alle attività da svolgere da parte degli studenti, che saranno accompagnati dai loro docenti del corso in Biologia Marina. Un'iniziativa già sperimentata con successo e riproposta per il secondo anno.

"La settimana inizierà con la visita alla splendida Riserva Naturale Regionale di Punta Aderci accompagnati dai referenti della Cogecstre, la cooperativa di gestione della Riserva", spiega la professoressa Marina Colangelo, docente del corso di Laurea Magistrale, che coordinerà le attività che si svolgeranno a Vasto dal 7 all'11 giugno.

Gli studenti, suddivisi in gruppi e guidati da docenti di diverse discipline legate all’ecologia, alla biologia e alla botanica marina, "svolgeranno campionamenti e rilievi in mare, lungo la costa, con maschera e pinne, integrando alcune delle discipline scientifiche e delle metodologie di ricerca in campo su cui si fonda lo studio della biologia marina".