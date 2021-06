Schael: "Congratulazioni Ilenia, dopo la sofferenza ti confermi campionessa in acqua e nella vita"

Un minuto e venti secondi per attraversare i 70 metri nello specchio d'acqua di Punta Penna che le sono valsi il record del Mondo di apnea dinamica lineare con pinne disabili. È il risultato ottenuto stamattina dalla lancianese Ilenia Colanero, nella prima delle gare della 18ª edizione dei Giochi del Mare, in corso dal 4 all'8 giugno a Vasto [LEGGI].

A congratularsi con l'atleta per l'obiettivo raggiunto, anche Thomas Schael, direttore generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, azienda in cui Ilenia lavora. "Sono certo di interpretare i sentimenti di gioia dei colleghi Asl per lo straordinario successo ottenuto da Ilenia Colanero - commenta - che ha stabilito il record del mondo di apnea lineare con pinne nella categoria diversamente abile ai Giochi del mare in corso a Vasto. Un'affermazione importante, che ripaga Ilenia, nostra dipendente presso il Servizio Formazione, di anni di sofferenza, nei quali la pratica sportiva le ha dato conforto e forza, facendo di lei una campionessa in acqua e nella vita. A lei giungano le felicitazioni della nostra Asl".