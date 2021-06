Apnea, a Vasto record del mondo per Ilenia Colanero e Livia Bregonzio

Si apre nel segno delle donne la 18ª edizione dei Giochi del Mare. L'appuntamento, organizzato dalla Fipsas, da oggi e fino al prossimo 8 giugno, vedrà atleti e ragazzi sfidarsi sulla spiaggia e in mare. Dopo il taglio del nastro, alla presenza del sindaco Francesco Menna, del capitano di vascello Salvatore Minervino, Direttore marittimo dell'Abruzzo e della consigliera regionale Sabrina Bocchino, è stato dato il via alle competizioni con i tentativi di record di apnea in mare.

La prima a scendere in acqua è stata Ilenia Colanero, lancianese dell'Apnea Team Abruzzo - che ha curato l'organizzazione tecnica delle prove in mare -. Ha percorso in un minuto e venti secondo i 70 metri nello specchio d'acqua di Punta Penna che le sono valsi il record del Mondo di apnea dinamica lineare con pinne disabili. Una grande gioia per lei che, nel 2015, era stata messa alla prova da un grave incidente stradale.

È toccato poi a Livia Bregonzio, atleta lombarda pluripremiata e con già diversi record alla spalle, tentare di conquistare il suo record del Mondo di apnea dinamica lineare monopinna. L'atleta della nazionale indoor ha percorso i 140 metri previsti in due minuti e ventidue secondi centrando così il suo obiettivo. A seguire le loro prove c'era anche Alessia Zecchini, campionessa di apnea e pluriprimatista mondiale [LEGGI].

Dal pomeriggio di oggi sulla spiaggia di Vasto aprirà ufficialmente il villaggio dello sport dei Giochi del Mare. Nell’Arena Beach di Vasto, si alterneranno il beach soccer (maschile, femminile e disabili), il beach rugby (maschile e femminile), il beach volley (maschile e femminile)



Attività intensa nel campo di Bocce beach e l’area dedicata al TTX dove proprio l’Abruzzo sarà il punto di partenza del circuito estivo nazionale. Non mancherà, infine, l’appuntamento con il beach badminton e i ragazzi diversamente abili della FIBa. La Fipsas, dal canto suo, avrà un coloratissimo spazio dedicato per tutte le molteplici attività all’interno dell’Arena Beach con piscine per la pesca, l’ecologia marina e il lancio tecnico.