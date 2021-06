All’ospedale si è svuotata la terapia intensiva Covid. A Vasto da due giorni nessun contagio

Si è svuotata la terapia intensiva Covid dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Otto, invece, i pazienti con coronavirus ricoverati nel reparto di malattie infettive.

Dall'inizio della campagna vaccinale, a Vasto sono state somministrate 26mila 646 dosi, di cui 20mila 512 prime iniezioni e 6mila 134 richiami.

In base al bollettino diramato dal Comune di Vasto sulla base dei dati forniti dall'azienda sanitaria provinciale, per il secondo giorno consecutivo in città non sono stati diagnosticati casi di Sars-CoV-2. Una persona ha iniziato la quarantena, un'altra l'ha ultimata.

Gli attualmente positivi sono 47, le persone in quarantena 1438, i decessi dall'inizio della pandemia 50, mentre il totale dei guariti è 1629.

Anche a San Salvo la casella dei nuovi casi fa registrare uno zero. Due i guariti.