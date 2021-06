Alessia Zecchini, regina dell’apnea: "Dopo un anno e mezzo complicato finalmente si ricomincia"

C'era anche Alessia Zecchini, pluriprimatista mondiale di apnea, questa mattina a Punta Penna per i primi appuntamenti dei Giochi del Mare 2021. La 28enne romana, che sta preparando l'appuntamento Vertical Blue alle Bahamas, ha assistito con interesse a partecipazione alle prove con cui Ilenia Colanero e Livia Bregonzio hanno conquistato due luccicanti record del mondo di apnea lineare dinamica [LEGGI].

La sua presenza a Vasto è stata accolta con soddisfazione dagli organizzatori dell'evento e, in modo particolare, dai componenti dell'Apnea Team Abruzzo che hanno potuto così scambiare quattro chiacchiere con una regina della specialità.

Un ritorno alle manifestazioni pubbliche che viene accolto con favore da Zecchini. "Dopo un anno e mezzo complicato finalmente si ricomincia - ha detto mentre ammirava affascinata le bellezze della Riserva di Punta Aderci -. Per noi atleti sono stati mesi difficili per poterci allenare. Ma ora, stando ben attenti, ripartiamo". E, dopo aver guardato da un trabocco la prova delle due colleghe, chissà che non le venga voglia di tornare da queste parti per una delle sue sfide. "Oggi non era in programma perchè mi sto allenando per il Vertical Blue ma mi piacerebbe sicuramente tornare da queste parti".