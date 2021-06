"Mare senza barriere", riparte il servizio sulla spiaggia di San Salvo Marina

Con il primo weekend di giugno riparte sulla spiaggia di San Salvo Marina la stagione di Mare senza barriere.

Nell'area 19, accanto al lido Controvento, sarà attivo il servizio gratuito di assistenza per permettere ai disabili l'accesso in spiaggia e in mare, con l'utilizzo delle sedie job.

Domani, 5 giugno, alle 11.30 ci sarà l'inaugurazione. Il servizio Mare senza barriere sarà attivo in tutti i fine settimana di giugno, dalle 9 alle 12. A luglio e agosto il servizo sarà esteso a tutti i giorni della settimana e sarà gratuito.