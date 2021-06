Movida violenta, le forze dell’ordine intensificheranno i controlli su tutta la Costa dei trabocchi

Controlli interforze su tutto il litorale della provincia di Chieti. Li ha decisi il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per affrontare il problema delle risse notturne. Dopo gli episodi avvenuti a Vasto Marina nelle scorse settimane, il prefetto, Armando Forgione, ha voluto incontrare il procuratore, i vertici provinciali delle forze di pubblica sicurezza e sindaci per cercare una soluzione condivisa.

"Grande aiuto, negli ultimi episodi, è arrivato dalla videosorveglianza", fa notare il sindaco di Vasto, Francesco Menna. "La movida violenta non c'è solo a Vasto: è emerso, infatti, che il problema esiste anche nelle altre località rivierasche della provincia. Per questo, il Comitato ha elaborato una strategia interforze che consentirà di intensificare i controlli".