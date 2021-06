In bicicletta alla scoperta del centro storico: buona la prima per Fiab Cittàttiva

Alla vigilia della Giornata Mondiale della Bicicletta sono stati oltre trenta i partecipanti all'iniziativa di Fiab Vasto Cittàttiva "Vasto segreta in bici". Con la guida di Alessandro Cianci e Davide Aquilano, tanti cittadini hanno percorso su due ruote le vie del centro storico, scoprendo "alcuni interessanti e anche inediti segreti storici della città seguendo il percorso dei resti delle mura Caldoresche, dal Castello Caldoresco a Portanuova con soste alla Torre Diomede del Moro, alla Torre Bassano, raggiungendo poi la Chiesa di San Michele e le Scuderie di Palazzo D’Aragona per terminare la pedalata con la visita alla interessante e, per alcuni dei partecipanti, anche sconosciuta Cappella Ortodossa di Santa Maria di Costantinopoli".

Un punto di vista differente sulla città con una pedalata apprezzata da adulti e bambini. "Questa prima manifestazione organizzata da FIAB Vasto Cittàttiva, costituitasi nell’ottobre 2020, visto il buon successo di partecipazione ed apprezzamento Da parte dei partecipanti è di buon auspicio per continuare, con altre iniziative a due ruote - speriamo con una prossima pedalata sulla Via Verde dei Trabocchi - per sensibilizzare sia i Cittadini Vastesi sia la pubblica amministrazione ad una sempre più efficace mobilità sostenibile, e dare così concretezza ed attuazione alla realizzazione delle bike lanequale anticipo del più ambizioso del progetto del BiciPlan, piste ciclabili che possano favorire maggiormente una migliore e più sicura ciclabilità urbana".