Dall’asilo Carlo della Penna al pontile della Marina: per Vasto 4 progetti di rigenerazione urbana

"Un pacchetto di interventi da quasi 5 milioni di euro, il massimo richiedibile per un Comune delle nostre dimensioni abitative, auspicando di ottenere quanti più finanziamenti possibili". È il primo commento del sindaco di Vasto, Francesco Menna, in merito alla partecipazione al bando per la rigenerazione urbana varato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, il ministero dell'Interno e il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile".

"Quattro i progetti candidati - aggiunge il primo cittadino - che sono il frutto di un'intensa attività programmatoria condotta, con competenza e continuità, dal servizio Opere Pubbliche, anche nei mesi bui della pandemia". Il bando fa riferimento a un contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.

"Nell'ultima seduta – sottolinea Menna - la Giunta Comunale ha deliberato di concorrere all'assegnazione dei finanziamenti per l'anno 2021 per due progetti di edilizia scolastica, Carlo Della Penna e Aniello Polsi, per la riqualificazione delle facciate di Palazzo d'Avalos, il gioiello storico-architettonico del nostro bellissimo centro storico, e, infine, per il completamento del restauro del pontile di Vasto Marina". "L'obiettivo che la partecipazione al bando interministeriale ci permette di conseguire – evidenzia l'assessore alle Opere pubbliche, Giuseppe Forte - è quello di valorizzare ulteriormente l'investimento culturale ed ecosostenibile messo in campo, nel corso degli anni, dall'amministrazione comunale".

L'istanza presentata dal Comune per accedere al contributo massimo previsto per i Comuni non capoluogo di provincia, con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, riguarda, nel dettaglio: i lavori di ristrutturazione dell'asilo Carlo Della Penna (€ 3.160.000,00); i lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento sismico per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico Aniello Polsi (€ 900.000,00); i lavori di riqualificazione e recupero delle facciate del Palazzo d’Avalos (€ 800.000,00); i lavori di ripristino e sistemazione del Pontile di Vasto Marina (€ 100.000,00).