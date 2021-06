Al Premio Celommi 2021 riconoscimenti per gli alunni dell’Istituto Rossetti

Sebbene in tempo di pandemia, l’arte non si ferma e produce buoni frutti. Possiamo dire, anzi, che in questo periodo storico l’espressività artistica sia uno stimolo ancora più prezioso per lanciare messaggi di speranza e di rinascita. Così è stato dimostrato dal X Concorso Artistico Nazionale – Premio Celommi 2021, inserito nel progetto nazionale “Per l’alto mare aperto – Approdi nelle isole dantesche” (attinente alle Celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante).

L’I.C. G. Rossetti di Vasto ha accolto l’invito all’adesione e, grazie all’abilità degli alunni e all’efficace guida delle insegnanti, si è distinto per la qualità degli elaborati presentati e per il numero dei riconoscimenti conseguiti. Gli studenti della Scuola Primaria L. Martella e della Scuola Secondaria di I grado G. Rossetti hanno partecipato alla sezione Natura…l…Mente, ispirata all’anno internazionale della salute delle piante (2020). Questi gli alunni della Scuola Primaria che si sono distinti: Alessandro Di Santo della 1ªC (Primo premio sez. “Arti visive”, Scuole Primarie); Giulia Marocco della 1ªB, Nicolò Pio Febbo della 4ªB e Nicholas Ruzzo della 4ªE (Menzioni Speciali). Per la Scuola Secondaria di I grado il massimo riconoscimento è stato attribuito alla classe 3ªD dell’Indirizzo artistico (Primo premio sez. “Arti visive”, Scuole Secondarie di I grado). Le docenti che hanno accompagnato i ragazzi in questa significativa esperienza sono state per la primaria le maestre Mary Nora Ramundi e Santina Sabia (1ªC), Domenica Di Pasquale e Anna Tana (1ªB), Serena Loporchio (4ªB), Angelita Napoleone (4ªE); per la secondaria di I grado la Professoressa Stefania D’Orazio.

La cerimonia di premiazione, tenutasi nella mattinata del 31 maggio 2021 presso l’I.C. R. Levi Montalcini di Torricella-Civitella, Torricella Sicura, è stata seguita in collegamento online dai vincitori nell’Auditorium del plesso della Scuola G. Rossetti. Con i ragazzi hanno assistito all’evento anche la dirigente Maria Pia Di Carlo, che ha lodato il talento dei premiati, e le insegnanti coinvolte nella partecipazione al Premio Celommi. Riguardo alla Scuola Secondaria di I grado, la Dirigente ha sottolineato come l’orientamento per Indirizzi delle Rossetti confermi la propria validità, ottenendo sempre risultati soddisfacenti nelle specifiche branche concorsuali.

Emozionante è stato seguire, per quanto a distanza, la condivisione delle opere prodotte dai giovani artisti e la lettura delle motivazioni della Giuria per le scelte operate. Certamente il successo ottenuto spronerà i ragazzi ad impegnarsi in iniziative future, ma un obiettivo importante è già stato raggiunto grazie alla riflessione sul rispetto per l’ambiente attraverso la bellezza legata alla creatività.

Daniela Madonna