L’allegria di Alessandro Palazzo: "Con Florida vi auguro una buona e spensierata estate"

Nuovo video per Alessandro Palazzo, vastese di nascita e carpigiano di adozione, da sempre con la passione per la musica. È uscito da qualche giorno Florida, "una canzone nata qualche anno fa, anche se solo ora ho preso la decisione di pubblicarla con un video", racconta Palazzo.

È una canzone che arriva alla vigilia dell'estate, "ora che c’è voglia di ballare, ora che sentiamo forte il desiderio di tornare ad essere felici. E poi vuoi mettere il privilegio di duettare con il mitico Adriano, un’occasione che non potevo farmi sfuggire". Tra i partecipanti del video, infatti, ad accompagnare Palazzo c'è anche un sosia di Celentano.

A chi gli chiede quale sia il suo genere musicale di appartenenza, Palazzo risponde che "non ne ho uno specifico, le mie canzoni riflettono le sensazioni del momento e il periodo che vivo: musica lunatica, la definirei".

Come accaduto per le altre sue produzioni, anche questo brano ha voluto condividerlo con la sua città di origine. "Con Florida vi auguro una buona estate, che possa essere il più possibile spensierata per tutti noi".