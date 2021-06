Rimessi in libertà i 25enni arrestati, il 30 giugno si terrà il processo

Si è tenuta ieri mattina al tribunale di Vasto l'udienza di convalida dei due giovani arrestati dalla polizia sabato sera a Vasto Marina [LEGGI]. Il giudice Stefania Izzi ha convalidato gli arresti e rimesso in libertà i due venticinquenni che erano ai domiciliari.

Circa il processo per direttissima, il difensore dei due, l'avvocato Massimiliano Baccalà, ha fatto richiesta dei termini a difesa, concessi dalla giudice. È stata quindi fissata l'udienza per il prossimo 30 giugno, quando verrà celebrato il processo in cui i due dovranno rispondere di "resistenza, oltraggio, lesioni a pubblico ufficiale e rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale".

Nel corso dell'udienza "entrambi hanno chiarito la loro posizione", spiega l'avvocato Baccalà. Si attendono anche le risultanze delle indagini circa il 20enne denunciato dai carabinieri per lesioni e porto di coltello, anche quest'ultimo difeso dall'avvocato Baccalà.