Azalee Airc, bilancio positivo: "La ricerca va avanti con il sostegno di tutti"

In occasione della Festa della mamma i volontari Airc - Associazione italiana per la ricerca sul cancro - sono stati presenti in tante piazze italiane con le Azalee della Ricerca. Un appuntamento tornato in presenza dopo l'anno di stop a causa della pandemia. "Nel nostro territorio i riscontri sono stati ottimi", spiega Francesco Iannucci, referente per Vasto dell'Airc. "Tanti cittadini hanno raccolto il nostro invito e dato il loro contributo alla causa".

A campagna conclusa è stato tracciato un bilancio, inviato alle sezioni locali da Maria Francesca De Cecco, presidente Airc Abruzzo, insieme alla lettera del presidente nazionale. "I contributi raccolti dal nostro Comitato Abruzzo e Molise sono circa 160mila euro - spiega De Cecco -. Abbiamo fatto un lavoro straordinario, soprattutto in considerazione dei timori e le incognite a cui andavamo incontro nelle settimane precedenti la manifestazione. Vi ringrazio per averci creduto e per aver dimostrato ancora una volta che insieme siamo davvero una forza".

Un risultato che viene accolto con soddisfazione dai volontari. "Sostenere la ricerca è fondamentale - commenta Francesco Iannucci - perchè, insieme alle cure, è la strada per dare speranza ai malati di cancro. Vogliamo condividere il risultato ottenuto con la campagna delle Azalee per ringraziare nuovamente tutti coloro che hanno donato con generosità. La ricerca va avanti anche grazie a loro".