Vento di maggio, nuovo brano di Stefano De Libertis: "Con l’augurio che ci porti serenità"

Vento di maggio è la nuova canzone di Stefano De Libertis, scritta dal cantautore vastese per la nascita del suo secondo figlio Riccardo. "È un momento di gioia immensa - racconta De Libertis - e ho voluto accogliere l'arrivo di Riccardo con ciò che mi riesce meglio, la musica". Ad accompagnarlo nel brano c'è la sua band, gli Arditi Instabili, con Andrea Di Risio (chitarra), Umberto Cinalli (basso) e Davide Furia (batteria).

Il videoclip, realizzato da Pierluigi Patella e Giacinto Sirbo, è stato girato nel castello marchesale di Palmoli. "Ringrazio il Comune per avermi concesso di girare in una location davvero affascinante", spiega De Libertis. Nel video, tra i protagonisti, c'è anche il piccolo Enea De Libertis, che accoglie insieme al papà Stefano il nuovo arrivato in famiglia.

"Vento di maggio che dona il sereno è un messaggio che voglio condividere con tutti - aggiunge il cantautore vastese -. Abbiamo davvero bisogno di tornare alla nostra serenità".