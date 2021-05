Takagi & Ketra con Giusy Ferreri presentano da Fazio il nuovo singolo "Shimmy Shimmy"

È Fabio Fazio, a Che tempo che fa?, a tenere a battesimo la nuova canzone firmata da Takagi & Ketra con Giusy Ferreri. Si intitola Shimmy Shimmy il nuovo brano che vede rinnovarsi la collaborazione, fin qui segnata da otto dischi di platino, tra i due produttori - il milanese Alessandro Merli e il vastese Fabio Clemente - e la cantante siciliana. Dopo Amore e Capoeira (2018) e Jumbo (2019) il sodalizio artistico lancia un nuovo brano estivo che si annuncia già come una hit.

Nella puntata di ieri sera del programma su Rai3, Fazio ha anche sollecitato i due produttori sulla loro fortunata attività musicale. "Siamo due operai della musica", ha detto Takagi parlando della loro metodicità e della grande mole di lavoro fatta in studio. Sull'ascolto dei brani che poi diventano successi, Ketra ha rivelato come sia "la mamma a sentire per prima i pezzi. È lei la prima giudice, se non le piacciono ci ripenso".

Shimmy Shimmy, brano dalle atmosfere mediorientali, nei primi giorni di uscita ha già fatto registrare numeri importanti. L'auspicio, per Takagi, Ketra e Ferreri, è che anche questo singolo possa avere il successo di quelli già realizzati insieme nelle passate estati.