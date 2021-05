Supermoto Centro Sud: a Ortona vincono Di Cicco e Del Bonifro, podio per Piccirilli

Ottimi risultati per i piloti del Vastese nella terza gara del Campionato Supermoto Centro Sud Italia. Domenica, al circuito internazionale di Ortona, sono arrivati due primi posti e un terzo posto accolti con soddisfazione dal DDC Racing Team.

Nella categoria S1 si è imposto l'esperto Daniele Di Cicco, con due prestazioni impeccabili sul misto asfalto-sterrato ortonese. Stesso risultato in S3 under 24 per Lorenzo Del Bonifro, salito sul gradino più alto del podio che ha visto anche la presenza, al terzo posto, di Alessio Piccirilli.

"Il circuito ortonese - spiega il portavoce Camillo Del Romano - è già al lavoro per i prossimi appuntamenti nazionali ed internazionali: domenica 6 giugno 2° round Coppa Italia Supermoto Junior, domenica 13 giugno Selezione Regionale Miss Mondo Italia Abruzzo, 26 e 27 giugno Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio D’Abruzzo".

Il DDC sarà invece di scena domenica 6 giugno a Viterbo per il Campionato Italiano Supermoto. In gara ci saranno Daniele Di Cicco e Fabio Del Giovane.

I risultati.

Categoria CRF Minimotard, il vincitore di giornata è stato Marco Pelusi 14 anni di Pescara del team CID’A reparto corse, al secondo posto Antonio Platone, terzo classificato Luca Sciotti. Targa Rossa per il 1° posto in Campionato ad Antonio Platone;

Categoria S JUNIOR, la vincitrice è stata Valentina Faga, 11 anni di Roseto (TE), al secondo posto Luigi Morricone, terzo classificato Luca Sigismondo. Targa Rossa per il 1° posto in Campionato a Luigi Morricone.

Categoria S4 AMA, il vincitore di giornata è stato Damiano Lioy, 28 anni di Roma, al secondo posto Enrico Di Pietro, terzo classificato Marco Matalucci. Targa Rossa per il 1° posto in Campionato a Damiano Lioy.

Categoria S4 OPEN, il vincitore è stato Alessandro Sciarretta, 16 anni di Pescara, al secondo posto Federico D’Annunzio, terzo classificato Cristian Lolli. Targa Rossa per il 1° posto in Campionato a Ludovico Cesario Stefanelli.

Categoria S3 Under 24, il vincitore è stato Lorenzo Del Bonifro, 21 anni di Vasto, al secondo posto Tommaso Pompilio, terzo classificato Alessio Piccirilli. Targa Rossa per il 1° posto in Campionato a Robert Palazzetti.

Categoria S1 AMA, il vincitore è stato Andrea Mandorlini, al secondo posto Domenico Menei, terzo classificato Antonio D’Annunzio. Targa Rossa per il 1° posto in Campionato a Marco Fischetti.

Categoria S1 OPEN, il vincitore è stato Daniele Di Cicco, 40 anni di Monteodorisio, al secondo posto Daniele Vittorio, terzo classificato Giuseppe Carluccio. Targa Rossa per il 1° posto in Campionato Daniele Vittorio;