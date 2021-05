La chiesa di Sant’Antonio torna all’antico splendore: la cerimonia di riapertura

La facciata è luminosa, la parete est finalmente pulita, il tetto nuovo. Torna a splendere la chiesa di Sant'Antonio a Vasto. Il parroco, don Gianfranco Travaglini, ha celebrato ieri la messa della riapertura del tempio che spicca sulla balconata panoramica di via Adriatica.

I lavori sono costati complessivamente 350mila euro, di cui 226mila finanziati dalla Conferenza episcopale italiana attraverso l'otto per mille, 50mila erogati dalla Regione Abruzzo e gli altri 74mila a carico della parrocchia. Hanno riguardato nuova copertura, cerchiatura sismica, ripresa della muratura del sottotetto, consolidamento e stiratura del paramento esterno, consolidamento del campanile e rimozione delle antenne della vecchia Trsp radiotelevisione.

"Insieme al contributo dei fedeli - spiega il parroco - si stanno portando avanti anche il restauro delle due restanti facciate su largo Crispi e via Sant'Antonio". Quindi l'appello: "La parrocchia, non riuscendo a far fronte nella sua interessa alle maggiori spese, chiede a voi fedeli di sostenerla nel progetto di compimento del restauro delle facciate restanti, riuscendo a restituirvi al più presto la bellezza della parrocchia di San Pietro in Sant'Antonio".