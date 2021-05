Vasto Marina, un grosso cinghiale tra i passanti sul lungomare

Un grosso esemplare di cinghiale è sbucato questa sera a Vasto Marina, sotto lo sguardo attonito dei passanti che erano lì per una passeggiata serale. L'esemplare è stato avvistato sia sul lungomare Cordella, nel tratto vicino al parco giochi, che in viale Dalmazia.

Qualcuno è riuscito ad immortalare l'ungulato, che si è spinto fin sul litorale. I video, nel giro di qualche minuto, sono stati diffusi via whatsapp e sono diventati virali sui social. Diverse, anche negli ultimi tempi, le segnalazioni di cinghiali lungo la pista ciclabile e nell'area dell'ex stazione ferroviaria. Mai, fino ad oggi, un esemplare si era spinto così oltre. Fortunatamente non risultano esserci state conseguenze sia per le persone che per la circolazione stradale.