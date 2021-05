Sorride il TT Vasto: Giulia Ciferni è campionessa italiana di 3ª categoria

Giulia Ciferni ha conquistato il titolo italiano di tennistavolo di 3ª categoria. La 20enne giocatrice di Silvi, tesserata da due stagioni con il Tennistavolo Vasto, ha disputato un torneo di livello a Terni, dove sono in corso i Campionati Italiani 2021, riuscendo ad aggiudicarsi lo scudetto di 3ª categoria.

L'atleta abruzzese, entrata in tabellone come testa di serie numero 4, ha eliminato nei sedicesimi per 3-1 (11-8, 8-11, 11-8, 11-6) Milena Busnardo (Tennistavolo Castel Goffredo), negli ottavi per 3-0 (11-5, 11-7, 11-6) la n. 13 Silvana Macedone (Tennistavolo Ossola 2000 Domodossola) e nei quarti per 3-1 (11-9, 7-11, 13-11, 11-8) la n. 12 Chiara Zanetta (Regaldi Novara).

In semifinale Ciferni ha battuto 3-0 la n.1 del tabellone, Thai Kim Lan (Tennistavolo Castel Goffredo), con un perentorio 3-0 (6-11, 8-11, 4-11). Poi, nella finalissima, la portacolori del Tennistavolo Vasto si è imposta nettamente, per 3-0 (11-7, 11-8, 11-3) su Emilia Manukyan (Tennistavolo Asola), numero 7 del torneo.

"Il match che ha assegnato la medaglia d’oro - si legge sul sito della Fitet - ha visto subito in vantaggio (4-2) Ciferni, che ha incrementato il margine (6-3), è salita decisa ai set-point (10-6) e ha chiuso subito. Nel secondo parziale l’avvio è stato simile (5-2) e il prosieguo identico (6-3). Questa volta le palle set sono state tre (10-7) e la vastese ha sfruttato la seconda. Senza storia la terza frazione, con lo scatto inarrestabile (7-1) e l’esito arrivato rapidamente.

Grande gioia in casa Tennistavolo Vasto per questo brillante risultato di Ciferni che impreziosice una stagione che ha visto la squadra femminile - di cui fa parte la 20enne di Silvi - sfiorare i playoff promozione in A1. Il tecnico Paolo Caserta, ha accompagnato la giocatrice nella trasferta a Terni, guidandola in un torneo di 3ª categoria disputato al meglio. Soddisfazione, per il tricolore di cateogoria, anche del presidente della società vastese, Stefano Comparelli, che ha espresso i suoi complimenti a Giulia Ciferni e ai tecnici che l'hanno seguita nella preparazione a questo appuntamento concluso nel migliore dei modi.