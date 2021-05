Esordio vincente nel campionato di padel per lo Sporting Promo Club Vasto

Non poteva mancare una squadra vastese nel campionato federale di padel, disciplina che sta conquistando sempre più appassionati nel territorio. Ieri, la formazione dello Sporting Promo Club Vasto, ha esordito nel campionato di serie D con una vittoria per 2-1 contro il Ct Chieti al Palapadel di Montesilvano.

Nel primo match c'è il successo per 2-0 della coppia formata da Massimo Marconato e Pino De Filippis, poi la sconfitta della coppia femminile con Denise Lusi e Francesca Nolani. Il punto decisivo per il successo vastese è arrivato grazie all'affermazione per 2-1 di Stefano Sensati e Ilario Corbo.

Con questo primo successo in tasca ora c'è l'appuntamento con il prossimo match, sabato 5 giugno, sui campi di casa dello Sporting Club Vasto, al Parco Muro delle Lame. Arriverà la squadra del Montesilvano e i vastesi cercheranno di proseguire nel cammino vincente per provare ad accedere ai playoff promozione.