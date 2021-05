Esce fuori strada con l’auto e si ribalta: giovane trasportata in ospedale

È stata trasportata al pronto soccorso del San Pio da Pietrelcina di Vasto la ragazzza di 25 anni che, questa mattina, è rimasta coinvolta in un incidente mentre percorreva la Circonvallazione Histoniense a bordo della sua auto. Per cause al vaglio della polizia locale, la giovane ha perso il controllo della sua vettura, una Fiat 600, mentre viaggiava lungo la Circonvallazione. L'auto ha urtato contro il muretto che delimita il parcheggio del supermercato Lidl e, dopo averlo scavalcato, ha finito la sua corsa coricata su una fiancata.

Nell'incidente non sono rimaste coinvolte altre autovetture. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di via Madonna dell'Asilo, la polizia locale e i sanitari del 118. La 25enne, che è rimasta sempre cosciente, è riuscita ad uscire da sola dall'abitacolo della vettura. Dopo aver ricevuto sul posto le prime cure è stata trasferita in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.