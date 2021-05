Angela Pennetta inaugura la sede elettorale: "Questo è l’unico movimento civico che c’è"

La sede in piazza Verdi era già la base operativa del Comitato civico l'Arcobaleno. Da oggi diventa sede del comitato elettorale che punta sulla candidatura a sindaco di Angela Pennetta nella lunga marcia verso le elezioni comunali 2021. "Da comitato civico diventiamo movimento civico - spiega l'avvocato vastese - ed è una distinzione che va assolutamente fatta e ribadita. Questo è l'unico vero movimento civico che c'è. Tutti gli altri sono corteggiati da destra, sinistra e centro. Noi siamo noi e vogliamo arrivare a scalzare questa amministrazione".

Angela Pennetta, che apre la sede elettorale nel giorno del suo compleanno, ricorda la nascita dell'Arcobaleno, "l'8 giugno 2019. Siamo una realtà che va avanti da oltre due anni e ha combattuto tante battaglie civiche. Per un anno intero abbiamo assistito 200 famiglie che ne avevano bisogno. Ci hanno criticato, attaccato. Ma sono convinta che questo è fare politica, esserci per chi ha bisogno di te. E, durante i mesi difficili della pandemia, ci siamo sostituiti ai servizi sociali che sono stati assenti".

Lo slogan, che campeggia sulle vetrate della sede, è "un passo al giorno". "Sappiamo che è una campagna elettorale lunga, ma noi faremo un passo alla volta. Ho degli angeli custodi che mi accompagnano e ce la metteremo tutta". La candidata a sindaco ribadisce che "non abbiamo bisogno di nessuno, non ho padroni e padrini dietro le spalle, questa sono e sarò sempre così. Io sono io e ne risponderò in prima persona, con tutti i membri dell'Arcobaleno".

Dall'insoddisfazione "per come, in questi cinque anni, è stata amministrata questa città", parte la battaglia del movimento l'Arcobaleno. "Immaginiamo come deve essere questa città. Quando c'è da lavorare, noi tutti ci rimbocchiamo le maniche e lavoriamo".