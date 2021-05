Nicolò Cavuoti convocato in Nazionale under 18 per l’amichevole con l’Austria

È un momento magico quello che sta vivendo Nicolò Cavuoti, calciatore vastese classe 2003. Il giovane centrocampista, in forza al Cagliari, è stato convocato dal tecnico della Nazionale under 18, Carmine Annunziata, per l'amichevole del prossimo 4 giugno a Gradisca d'Isonzo.

Da due anni a questa parte per Cavuoti è un crescendo di esperienze e di emozioni. L'esordio con la Vastese - nel settembre 2019 con Marco Amelia in panchina - il passaggio al Cagliari nel gennaio 2020 e la presenza in pianta stabile nel gruppo della Primavera sarda. Ora, con le ottime cose fatte vedere in campo, è arriva questa prima chiamata in Nazionale.

Domenica 30 maggio inizierà il raduno dei giovani azzurri per poi scendere in campo il 4 giugno, allo stadio Gino Colussi di Gradisca d'Isonzo, per affrontare i pari età dell'Austria.

Per Cavuoti sarà un'ottima occasione per mettere in mostra tutte le sue qualità ed affrontare un match internazionale. Da Vasto, dove la notizia è stata accolta con grande entusiasmo, c'è l'augurio che questa possa essere solo la prima di tante convocazioni azzurre in un percorso sempre più entusiasmante e vincente.

I convocati.

Portieri: Tommaso Bertini (Atalanta), Sebastiano Desplanches (Milan), William Rovida (Inter);

Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Filippo Fiumanò (Juventus), Alessandro Fontanarosa (Inter), Davide Gentile (Fiorentina), Daniele Ghilardi (Fiorentina), Gabriele Mulazzi (Juventus), Luigi Palomba (Cagliari), Filippo Terracciano (Hellas Verona), Riccardo Turicchia (Juventus);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Franco Ezequiel Carboni (Inter), Cesare Casadei (Inter), Nicolò Cavuoti (Cagliari), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Destiny Efosa Egharevba (Chievo), Youns Gabriele El Hilali (Milan), Giacomo Faticanti (Roma), Samuel Giovane (Atalanta);

Attaccanti: Wilfried Degnand Gnonto (Zurigo), Henoc Stephane N'gbesso (Milan), Alessio Rosa (Atalanta), Samuele Vignato (Chievo).