Apre Marchesani Elysium, la boutique dei sensi

Ai tempi dell’antica Grecia i Campi Elisi erano il luogo dove gli Eroi e tutti coloro amati dagli dèi andavano a riposare. Filippo Marchesani, brand sempre più in crescita che sviluppa continuamente nuove idee frutto di ricerca e passione, riprende questo concetto trasportandolo in una dimensione reale e altamente esperenziale.

Il 2 giugno, infatti, nella sede che affaccia su Piazza Rossetti a Vasto, si celebrerà l’apertura del nuovo punto vendita Marchesani Elysium: una boutique dei sensi in cui sarà possibile provare e acquistare profumi ed essenze per il corpo e gli ambienti, prodotti di alta cosmetica e barbieria da uomo, accessori di brand esclusivi ed innovativi. I clienti saranno guidati attraverso un percorso olfattivo, ma non solo: sarà un’esperienza unica in cui le persone si faranno guidare dalla propria sensorialità. Questo sarà possibile grazie alla ricerca fatta a monte dalla titolare, Barbara Catania, che si è preoccupata di selezionare aziende e brand slegati dal contesto moda ma dalla qualità altissima e di cui esistono pochi rivenditori sia in Italia che in tutta Europa.

Prodotti e linee cosmetiche speciali dedicate sia ai ragazzi che agli adulti, come per esempio quella della Cellcosmet, importante azienda svizzera che si occupa della creazione di linee dedicate alla skincare con estratti molecolari particolarmente stabilizzati, oppure i prodotti per uomo dell’Antica Barbieria Colla, luogo in cui anche il principe Filippo d’Inghilterra si recava sempre durante i suoi viaggi in Italia:”Ho voluto fortemente questo angolo barbieria perché mi riporta alla memoria mio nonno, Umberto, che era barbiere ad Atessa.

Con questo corner dedicato mi sembra di sentire ancora i profumi delle colonie e degli asciugamani caldi che applicava sul viso dei clienti”. Per rimarcare ancor di più la centralità dell’esperienza sensoriale, sono stati organizzati degli appuntamenti in store con dei beauty specialists: il primo di questi sarà insieme ai professionisti del brand Sisley Paris (nelle date dall’8 fino al 12 giugno), coi quali sarà possibile provare e scoprire le novità in fatto di beauty, skincare e profumi. Anche il giorno dell’inaugurazione sono previsti ospiti d’eccezione come artisti creatori di gioielli e musicisti. Coco Chanel diceva: “Il profumo è l’accessorio più importante, perché non si vede, ma lascia il ricordo”, dal 2 giugno se vorrete lasciare un ricordo indelebile con delle fragranze e dei dettagli unici, il posto giusto dove cercare è Marchesani Elysium.

Inaugurazione Marchesani Elysium:

Piazza Gabriele Rossetti, 21, 66054 Vasto CH, Italia

2 giugno 2021 -> partecipa all'evento

Pagina Facebook Filippo Marchesani