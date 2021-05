Si è spenta Pina Fiorito, per tanti in anni in servizio al Commissariato di Vasto

Si è spenta prematuramente a Ortona l'ex assistente capo della Polizia di Stato Pina Fiorito.

È un giorno triste per i tanti colleghi che con lei hanno condiviso il servizio nel Commissariato di via Bachelet. Nel suo percorso professionale, Pina Fiorito era stata componente della scorta del giudice Giovanni Falcone. A Vasto era un volto conosciuto a tanti cittadini, per il suo servizio, per diversi anni come poliziotto di quartiere.

Nell'apprendere la notizia della sua scomparsa tra i colleghi c'è un sentimento di profondo dolore. "Oggi è un giorno triste per la famiglia della Polizia di Stato - commenta Matteo Marzella, presidente dell'Anps Vasto -. Porteremo sempre nel cuore un bel ricordo di Pina, brava poliziotta e persona speciale. Siamo vicini ai suoi familiari in questo momento doloroso".

I funerali saranno celebrati sabato 29 maggio, alle 15.30, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie in piazza San Francesco a Ortona.