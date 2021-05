Non si terrà il pellegrinaggio Pollutri-Casalbordino, il 29 maggio appuntamento con la preghiera

A causa delle restrizioni dovute al Covid-19 neanche quest'anno si terrà il tradizionale pellegrinaggio mariano diocesano Pollutri-Miracoli di Casalbordino.

La parrocchia SS. Salvatore di Pollutri, in collaborazione con l'Azione Cattolica locale, ha organizzato per sabato 29 maggio nell'omonima chiesa, a partire dalle 18, un momento di preghiera e di meditazione nei confronti di Maria con la recita del Santo Rosario e la celebrazione della messa. L'evento sarà trasmesso in streaming e sarà possibile seguirlo collegandosi alla pagina Facebook della parrocchia [ACCEDI].

La processione a piedi da Pollutri alla Basilica della Madonna dei Miracoli di Casalbordino nel segno della devozione mariana, ha sempre riunito in passato molti credenti arrivati anche da fuori regione. Tutti insieme percorrevano a piedi circa 4 chilometri [L'EDIZIONE 2019]. Un atto di devozione cominciato 26 anni fa, sulle orme di Alessandro Muzio, il contadino di Pollutri che nel 1576 ricevette l’apparizione della Madonna nel luogo dove ora sorge la Basilica della Madonna dei Miracoli. Anche quest’anno il pellegrinaggio sarà sostituito dalla preghiera.