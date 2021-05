Il 29 maggio l’ultimo saluto ad Andrea Santini

Si terrà domani 29 maggio alle 16.30 nella basilica della Madonna dei Miracoli a Casalbordino il funerale di Andrea Santini. Il 24enne è morto in ospedale a Pescara per le gravi ferite riportate nell'incidente avuto in sella alla moto il 25 maggio scorso sulla Sp 154.

Oggi, nella città adriatica, si è tenuta l'autopsia, poi è arrivato il nullaosta dell'autorità giudiziaria per il funerale. Il 57enne di Villalfonsina alla guida della Hyunday Kona contro la quale il giovane si è scontrato è indagato per omicidio stradale colposo.

Tanti i messaggi di vicinanza e cordoglio in questi giorni destinati ai genitori Nadia e Giuliano e al fratello Valentino. Pesantissimo il bilancio di quest'ultimo mese sulle strade del Vastese con due morti e sei feriti gravi.