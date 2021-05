Madonna delle Grazie, il 30 maggio a San Salvo quattro celebrazioni in onore della Vergine

Tutto pronto a San Salvo per la festa della Madonna delle Grazie, tra le "ricorrenze del cuore" della città, solitamente celebrata nell'ultima domenica di maggio. Festa molto sentita dai fedeli, che quest'anno si terrà domenica 30 maggio, con 4 messe in onore della Vergine.

Celebrazioni previste alle ore 8.30 in chiesa San Giuseppe, alle 10.00, alle 11.30 e alle 19.00 in piazza San Vitale. Al termine dell'ultima cerimonia eucaristica la statua della Madonna delle Grazie sarà riaccompagnata in forma privata nella chiesetta a lei intitolata.

"In questi giorni in cui una buona fetta della città di San Salvo è ancora sconvolta per la morte improvvisa del pediatra Roberto Festa – sottolineano in un comunicato i membri di Parrocchie 3.1 - può sembrare che parlare di festa possa stonare. Ma nel celebrare la Mamma di Gesù con la Santissima Eucarestia daremo corpo alle parole di Benedetto XVI 'La relazione con il Signore è più profonda dell’abisso della morte. Ovunque possiamo cadere, cadiamo nelle sue mani'. Per fede sappiamo che Roberto vive ancora".