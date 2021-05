Kickboxing, la squadra del maestro Carmine De Palma vola a Rimini per i campionati assoluti

La Scuola di Kung Fu del Maestro Carmine de Palma, vola a Rimini per il Campionato italiano assoluti Kickboxing 2021 della Federkombat (Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate). Sabato 29 maggio, dopo le qualificazioni nelle fasi Regionali e Interregionali, gli atleti della compagine abruzzese/molisana saranno impegnati, in rappresentanza della regione Molise, nella specialità Kick Light.



Tre gli atleti in partenza per Rimini: Michele Di Biase, Giuseppe Berchicci e Leonardo Lamedica (atleta, quest'ultimo, della scuola del Maestro Gaetano Del Core di San Paolo di Civitate, gemellata con quella del maestro De Palma) che concorreranno, rispettivamente, nelle categorie Cadetti, Seniores e Master. "Tutti e tre – spiega De Palma sono motivati, determinati e contenti di rappresentare la Regione Molise e l'associazione, di poter partecipare alla competizione, e di avere la possibilità di arrivare sul gradino più alto per sperare di entrare a far parte della Squadra Italiana di Kick Light".

"Usciamo tutti da un periodo di restrizioni e chiusure – aggiunge il Maestro - e il potersi allenare non è stato mai possibile e soprattutto continuativo, ma nei giorni che sono stati utili, tutti hanno dato il massimo e sono fiero di loro per l'impegno che ci hanno messo. Arriveremo al Campionato con tanta grinta e voglia di fare bene, gli atleti daranno il massimo di loro stessi e cercheranno di entrare con la vittoria nella Squadra Italiana e rappresentare così l'Italia nelle prossime competizioni a livello Europeo e mondiale. Sarà una gara diversa dal solito, ma ci saranno buone possibilità per affermarsi e cercare di vincere, attingendo anche dall'esperienza maturata negli anni.

"Dimostreremo ancora una volta che possiamo giocarcela con tutti e dimostreremo il nostro valore – sottolinea De Palma - saremo sempre più che determinati e con voglia di vincere".