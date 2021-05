Insieme per Cupello: "Degrado e pericoli nelle aree verdi"

Staccionate divelte, lampioni e pozzetti con cavi elettrici esposti in vista e senza alcuna protezione, giochi rotti, buche e sporcizia di ogni genere: il gruppo consiliare di opposizione di Insieme per Cupello denuncia lo stato delle aree verdi in paese.

"Abbiamo inoltrato – dice Marco Antenucci – all’ufficio tecnico del Comune un piccolo book fotografico con il quale evidenziamo situazioni di forte pericolo che minano l’incolumità dei nostri bambini e ragazzi che frequentano, abitualmente, le aree verdi e di gioco della nostra comunità. Nella consapevolezza che tali situazioni sono in parte derivante dall’inciviltà di alcuni, ci auguriamo che vengano affrontate e risolte con estrema urgenza e priorità e che l’attuale amministrazione di centrodestra, che ha fatto della sicurezza il fondamento della sua politica, si adoperi affinché vengano intraprese serie ed efficienti misure atte a garantire, con costante continuità, la sicurezza di tutti. Continueremo, con costanza e spirito collaborativo, a segnalare qualsiasi situazione di pericolo e di carenza gestionale affinché il nostro comune possa ritrovare presto il giusto decoro e la serena vivibilità".