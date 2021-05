Doom Rap è il nuovo disco di Xunah: "In questo Ep c’è la fusione tra due mondi musicali"

Dopo la pubblicazione del singolo Vivo mentre scrivo [LEGGI] è arrivato per Xunah, al secolo Angelo Mirolli, il giorno di uscita del primo Ep del suo nuovo progetto solista, nel giorno del suo trentunesimo compleanno.

Doom Rap è il disco, con cinque brani, che unisce tante esperienze della musica del mucista vastese: c'è la passione per il rap, con i suoi versi serrate, e le chitarre che rimandano al mondo de Le Scimmie, la sua band - chitarra e batteria - "che non si è mai fermata ed è pronta a tornare in scena".

In questo lavoro Xunah ha raccolto le tante esperienze musicali fatte, le tante influenze raccolte, arrivando a coniugare la libertà espressiva dei testi con la potenza delle chitarre. La produzione del disco, che esce per Frekete! Records, è stata curata da Rvndea.

Nel giorno dell'uscita, è Xunah a presentarci il suo disco, disponibile negli store digitali e su cd.

Ascolta Doom Rap - CLICCA QUI

Segui Xunah - CLICCA QUI