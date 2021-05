"Ping Pong Tour - a TTX Experience": il 5 giugno a Vasto Marina la prima tappa

Venti tappe in quattordici Regioni italiane per un'estate all'insegna di pallina e racchetta. Inizierà il 5 giugno a Vasto il Ping Pong Tour TTX Experience, evento organizzato dalla Federazione Italiana Tennistavolo e presentato questa mattina in una conferenza stampa in diretta streaming. Presenti i rappresentanti federali, degli enti che collaborano all'evento e gli amministratori locali delle città che, nel corso dell'estate, saranno toccate dal tour. Ha portato i suoi saluti e il suo sostegno, con un videomessaggio, anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Valentina Vezzali.

Il TTX è una nuova disciplina, che si ispira al tennistavolo, promossa dalla federazione internazionale. "Le differenze fondamentali - ha spiegato il segretario generale della Fitet - sono nei materiali, visto che si gioca con racchette senza rivestimento, nelle palline, più grandi e più pesanti per poter contrastare l'azione degli agenti atmosferici, e la modalità di gioco. Gli incontri, infatti, sono con set a tempo, da due minuti ciascuno". Si gioca all'aperto, "perchè questo progetto promozionale vuole fare in modo che lo sport esca dalle palestre e arrivi in strada, dando a tutti la possibilità di giocare".

Tra i testimonial del tour ci sono Giuseppe Gibilisco, ex olimpionico di salto con l'asta, che ha sottolineato come "deve essere lo sport ad avvicinarsi ai giovani. Questa ripartenza è un'opportunità per far cambiare stile di vita a tutti noi". E poi c'è Giada Rossi, pongista paralimpica, in preparazione per Tokyo 2022. "Sono sempre molto contenta di trasmettere la passione per lo sport - ha detto nella conferenza -. Ho provato il TTX ed è una cosa magica e speciale. È interessante anche che si giochi all'aperto, così da mostrare a tutti che bella realtà abbiamo in Italia".

L'appuntamento del 5 giugno a Vasto. La prima tappa del Ping Pong Tour... a TTX Experience, si svolgerà in concomitanza con i Giochi del Mare con l'organizzazione curata dal TT Vasto. Il villaggio nell'area eventi in lungomare Duca degli Abruzzi sarà aperto sin dal mattino, con i venti tavoli a disposizione di chi vorrà cimentarsi in questa disciplina.

Nel pomeriggio prenderà il via il torneo ufficiale [è possibile iscriversi da subito online o direttamente sul posto il 5 giugno], con il vincitore che poi accederà all'ultima tappa nazionale. Nel tardo pomeriggio ci sarà anche un torneo Celebrities, con tanti personaggi del Circolo pongisti Vip che si sfideranno a Vasto.

"Sarà una giornata di sport e divertimento - commenta Stefano Comparelli, presidente della Fitet Abruzzo e del TT Vasto - in cui dare la possibilità a tutti di giocare a questa nuova disciplina del TTX. L'invito è a tutti di raggiungerci nel villaggio, durante tutta la giornata, per cimentarsi in entusiasmanti sfide".

