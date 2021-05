Primi passi nel mondo delle biotecnologie per gli studenti del Mattioli-D’Acquisto

Primi passi nel mondo delle biotecnologie per gli studenti dell'Istituto Omnicomprensivo Mattioli-D'Acquisto di San Salvo. Anche quest'anno i ragazzi hanno avuto l'occasione di conoscere e sperimentare tecniche che sono alla base della ricerca scientifica.

Un percorso iniziato con l'adesione dell'Istituto Raffaele Mattioli, nel 2018, al programma internazionale Amgen Biotech Experience (Abe), che promuove la formazione e l'insegnamento delle discipline scientifiche, portando le biotecnologie a scuola. "Come scuola – sottolineano dall'Omnicomprensivo - crediamo che questa esperienza sia il modo migliore per i nostri ragazzi per poter capire il ruolo e gli effetti delle biotecnologie nei diversi settori della ricerca e, magari, trovare la motivazione per intraprendere una carriera in campo scientifico".

Il progetto è sovvenzionato dalla Amgen Foundation, coordinato dall'Edc (Education Development Center) di Boston, USA ed ha avuto origine 30 anni fa a Los Angeles. Ora è attivo in 22 paesi di 3 continenti con lo scopo di portare l’interesse per le biotecnologie fra gli studenti della scuola secondaria di secondo grado. L'Abe Italy nasce nel 2017 in Italia coordinato dall'Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali (Anisn) ed in collaborazione con vari enti di ricerca in particolare con l'Università Federico II di Napoli.

"Dopo un'attività di formazione e aggiornamento professionale dei docenti di Scienze Naturali – spiegano dalla scuola in un comunicato - gli studenti delle classi 5A, 5B del Liceo scientifico nuovo ordinamento e delle Scienze applicate e gli studenti della classe 2D dell'istituto professionale indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale, hanno potuto utilizzare a scuola gratuitamente, attrezzature e materiali di ricerca all'avanguardia, per poter sperimentare direttamente nel nostro laboratorio di biologia, le biotecnologie. Per gli studenti è stata una grande occasione per conoscere da vicino il mondo della biologia molecolare, con approcci metodologici e attività sperimentali tipiche della ricerca scientifica.

Il coinvolgimento dei ragazzi – affermano - è stato totale sia per le quattro giornate interamente trascorse in laboratorio, sia per l’impegno e la dedizione che hanno dimostrato nel comprendere ed attuare protocolli di lavoro molto complessi e di difficile esecuzione. Inoltre, l’attività pratica è stata preceduta, durante la didattica a distanza, da lezioni e attività svolte utilizzando la piattaforma LabXchange, una piattaforma gratuita di educazione scientifica creata all'Università di Harvard con il sostegno della Amgen Foundation. La piattaforma ha consentito di esplorare i contenuti scientifici provenienti da fonti di tutto il mondo, di effettuare simulazioni delle esperienze svolte poi nel laboratorio di Biologia della scuola.

La nostra scuola - dichiarano - è orgogliosa di aver potuto promuovere l'eccellenza nell'educazione scientifica e continuerà a farlo nei prossimi anni grazie anche al continuo rinnovamento del laboratorio e acquisto di strumentazioni e dispositivi tecnologici. Un ringraziamento va a tutto lo staff ABE Italy ed in particolare ad Anna Pascucci, vicepresidente dell'Anisn e direttore di Abe Italy, che ha permesso e permette la formazione continua dei docenti di Scienze e la diffusione in Italia di questo programma. Grazie alla dirigente Annarosa Costantini e ai docenti De Bellis, Scopa e Gambuto che hanno permesso la realizzazione del progetto. Grazie a tutto il personale della nostra scuola, che ha reso possibile la fase operativa di questa iniziativa, e grazie soprattutto a tutti i ragazzi coinvolti che hanno partecipato con impegno, serietà e passione".

