"In via Fonte Crugnale da due anni il Comune non sfalcia l’erba delle aiuole"

"Qui, in via Fonte Crugnale, da due anni il Comune non fa tagliare le erbacce", protesta, F.G., un abitante della zona, da diversi anni c'è stato uno sviluppo edilizio da cui è derivato l'aumento del numero dei residenti. La strada è parallela a via Incoronata, nella parte nord di Vasto, ed è collegata alla circolvallazione Istoniense attraverso via Pietra.

"Tutto il terreno che si vede nelle foto è comunale: è lasciato all'abbandono. Nessuno è mei venuto a pulire. Qualche volta, prendo il decespugliatore e libero la zona intorno alla mia casa, ma mi sono stufato di questa sporcizia. Le tasse le paghiamo, quindi vogliamo essere trattati come tutti gli altri cittadini".