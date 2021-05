Scontro sulla Sp 154, morto in ospedale a Pescara il 26enne di Casalbordino

Ore 18.30 - È morto all'ospedale di Pescara il 26enne di Casalbordino vittima dell'incidente di stamattina sulla Sp 154. Andrea Santini è deceduto per le gravi conseguenze dell'impatto tra la propria moto e una Hyunday Cona guidata da un 57enne di Villalfonsina.

LA PRIMA NOTIZIA - Sono ore di apprensione per un motociclista di Casalbordino. Il giovane è rimasto gravemente ferito in uno scontro con un'automobile, un suv Hyunday Cona guidato da un 57enne di Villalfonsina, all'altezza dell'incrocio per il casello dell'A14 Vasto Nord.

L'incidente è accaduto intorno alle 9.15 sulla strada provinciale 154, a poche decine di metri dall'intersezione con la statale 16.

Per soccorrere il ferito, A.S., 26 anni, che viaggiava in sella a una Honda Hornet, il personale del 118 ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza che, dopo i primi soccorsi sul posto, ha trasportato il paziente all'ospedale di Pescara. Il centauro è ricoverato, intubato, in prognosi riservata nel nososcomio della città adriatica.

I carabinieri della Compagnia di Ortona hanno eseguito i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello scontro. Sul posto anche una pattuglia del Commissariato di polizia di Vasto.

Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro.

Al loro arrivo, soccorritori e forze dell'ordine hanno trovato la moto, capovolta, sulla corsia che conduce al litorale, e la macchina sulla canalizzazione che porta all'ingresso dell'A14.

Un tratto di strada, lungo una ventina di metri, è rimasto inevitabilmente chiuso alla circolazione per oltre due ore. Il personale della società Autostrade per l'Italia ha regolato il traffico indicando ad automobilisti e conducenti dei camion la direzione da seguire per aggirare l'interruzione passando sul piazzale antistante il casello autostradale.