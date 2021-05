Arlem Design, da oltre cinquant’anni la vostra scelta per l’arredamento

Arlem Design è da oltre cinquant’anni un punto di riferimento nel suo settore. Una lunga storia, che parte con Carmine e Nicola Lembo e proseguita con i loro figli Gianni, Pino, Gabriella e Valentina che ne hanno raccolto il testimone potendo sempre contare sulla loro grande esperienza. È ampia la fascia di mercato di riferimento, spaziando dai complementi d’arredo a soluzioni complete per tutti gli ambienti. Tante, quindi, le possibilità di scelta, per stile, marchi e fasce di prezzo, per arredare cucina, camere da letto, ufficio, e living. E poi divani, porte e soluzioni per il benessere.

Punto di forza è il team di Arlem Design. “I nostri collaboratori, architetti e designer d’interni, sono a disposizione dei nostri clienti per servizio di consulenza e post vendita, aiutandoli a scegliere le migliori soluzioni per le proprie esigenze”. Un fiore all’occhiello di Arlem è la falegnameria interna, in grado di realizzare lavori particolari, componenti fuori misura, allo stesso tempo, fornire assistenza in tempi veloci in caso di problematiche. Per l’installazione di tutte le soluzioni acquistate ci sono più squadre di montatori con una lunga esperienza.

Arlem può contare da sempre su ampi spazi espositivi, oltre 10.000 mq tra le sedi di Vinchiaturo e Termoli, dove presentare una miriade di soluzioni di design. Dal 2016 è presente anche un punto monomarca Poliform a Pescara e, a completare l’offerta, c’è anche un Lube Store a Termoli, aperto nel 2013.

Questo è anche un periodo di offerte speciali. Da oltre trent’anni, infatti, nei mesi primaverili, vengono rinnovati gli allestimenti in esposizione permettendo così ai clienti di acquistare soluzioni uniche e di qualità a prezzi ancor più convenienti.

Arlem Design, con la sua ampia esposizione, i marchi e il suo team di professionisti, è diventato nel corso degli anni un riferimento non solo per il centro-sud ma per tutta Italia, con una clientela proveniente da tutte le Regioni, e anche all’Estero. Sono sempre più i progetti di arredo curati da Arlem Design per clienti di Paesi come Stati Uniti, Inghilterra, Belgio, Emirati Arabi.

Lo staff di Arlem Design vi aspetta nei suoi punti vendita per un incontro con i suoi consulenti che vi mostreranno tutte le soluzioni per arredare la vostra casa, realizzando anche progetti ad hoc per rispondere a tutte le vostre esigenze.

Arlem Design

Vinchiaturo - Contrada Santa Maria delle Macchie - tel 0874340012

Termoli - Via Corsica, 15 - tel 0875709940

Pescara - Via Teramo, 6 - tel 0854230050

www.arlemarredamenti.it

Segui su facebook