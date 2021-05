Il parcheggio da un miliardo (di lire) e la pista ciclabile immersa nelle discariche abusive

Oltre un miliardo di lire. Tanto è costato, negli anni Novanta, il parcheggio sotterraneo di via Martiri Istriani a Vasto Marina. Duecendo posti auto su due piani interrati comprati dall'amministrazione di centrodestra che allora amministrava Vasto. Un investimento che si è rivelato fallimentare. Agli automobilisti, quel parcheggio non è mai piaciuto. Il Comune lo ha messo in vendita dal 2018 per oltre un milione e mezzo di euro. Nessuno lo vuole comprare, quindi la Giunta attuale punta a riutilizzarlo cercando privati disposti a gestirlo. Ma non è facile, per una struttura destinata a essere usata solo d'estate.

Dalla viabilità tradizionale a quella sostenibile. Nella seconda parte del video andiamo su un'altra opera abbandonata: la pista ciclabile di contrada Lebba. Costata circa 700mila euro, aperta dall'amministrazione di centrosinistra nel 2007 e chiusa poco dopo, è immersa nel verde. E anche nelle discariche abusive.