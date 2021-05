Come vorresti Zonalocale? Diccelo tu

Come vorresti Zonalocale? Nel lanciare le novità del giornale online abbiamo voluto aprire uno spazio dedicato all'ascolto di voi lettori per un giornale sempre più a servizio della comunità.

Come funziona?

Per poter aderire occorre registrarsi a Kialo o, più semplicemente, accedere con il proprio account google o facebook.

Abbiamo proposto, per iniziare, tre domande, che trovate nel box qui sotto. Ad ognuna è possibile rispondere sia con proposte, idee e suggerimenti sulle cose da "fare", che con quelle da "non fare".

Per poter rispondere occorre cliccare sulla singola domanda. Per dare una risposta sul "fare" cliccare sul pulsante verde "Pros", per una risposta sul "non fare" scegliere il pulsante rosso "Cons".

Le funzionalità del portale permettono anche di avviare una discussione, aggiungendo commenti anche alle risposte di altri utenti.