Cinghiali su strade e campagne, online la piattaforma per le segnalazioni

Una piattaforma online per avvertire i selecontrollori della presenza di cinghiali lungo le strade e nelle campagne. L'ha attivata l'Ambito territoriale di caccia del Vastese "a disposizione dei cittadini e degli agricoltori per segnalare avvistamenti di cinghiali, presenza di danni alle colture e incidenti stradali, in modo tale da poter programmare ed efficaci grazie alla georeferenziazione", affermano in una nota il sindaco di Vasto, Francesco Menna, e l'assessora ad Agricoltura e Pesca, Anna Bosco.

"Questo ulteriore strumento si aggiunge a quello già messo a disposizione dal Comune di Vasto: segnalazione.cinghiali@comune.vasto.ch.it".

Ecco il link della piattaforma per le segnalazioni all'Ambito territoriale di caccia: CLICCA QUI.